Google запустив тривимірну карту дна Світового океану

Компанія Google оголосила про запуск нового проекту Google Ocean, який є тривимірною картою дна світового океану, повідомляє AFP 2 лютого.

За допомогою нового сервісу користувачі дістануть можливість занурюватися на дно океану і вивчати підводний рельєф, а також одержувати супутню інформацію, надану провідними океанологами і морськими біологами. Крім того, користувачі зможуть детальніше оглянути океанічні визначні пам`ятки - такі як підводні вулкани або місця великих корабельних аварій. Ще однією опцією стане можливість простежити маршрути пересувань представників океанської фауни, вибраних для спостережень з супутника.

Представники Google зазначили, що хоча океан займає 70 відсотків поверхні Землі, він досі досліджений лише незначною мірою. У компанії сподіваються, що проект зможе стати особливим майданчиком для діалогу між користувачами інтернету і представниками наукового співтовариства.

Проект Google Ocean стане доповненням до картографічного сервісу Google Earth, запущеного в червні 2005 року. У Google вважають новий сервіс некомерційним, проте вартість його створення не розголошується.

Лента.ру