Зонд NASA вперше виявив в атмосфері Марсі частинки металу

Орбітальний зонд Maven виявив в атмосфері Марса іони металу, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення NASA.

"Maven вперше виявив постійну присутність металевих іонів в іоносфері планети, що відрізняється від іоносфери Землі", - сказав автор дослідження Джозеф Гребовскі з Центру космічних польотів Годдарда NASA в Грінбелті (штат Меріленд). Робота Гребовскі опублікована в журналі Geophysical Research Letters.

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"Оскільки іони металів мають тривалий життєвий цикл і транспортуються далеко від регіону походження нейтральних вітрів і електричних полів, вони можуть бути використані для визначення руху в іоносфері", - розповів Гребовскі.

Місія Maven вивчає іоносферу Марса і частину його верхньої атмосфери, яка через сонячне випромінювання сильно іонізується. Відкриття атомів металу в іоносфері Марса допоможе з'ясувати, що за процеси відбуваються в ній, а також краще дізнатися, як Марс позбувся більшої частини своєї атмосфери під впливом сонячного вітру.

Протягом останніх двох років Maven, який є десятим за рахунком марсіанським орбітальним апаратом NASA, виявив залізо, магній та іони натрію у верхніх шарах атмосфери Марса.