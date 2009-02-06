Канада поставить наноматеріали на облік

Канада офіційно зобов`яже виробників звітувати про використання наноматеріалів, повідомляє портал Nature News. Досі в жодній країні світу подібні розпорядження не є обов`язковими. Офіційна заява уряду очікується в лютому 2009 року, уточнюється на сайті ctv.ca.

Згідно з новими правилами, компанії, що імпортують більше одного кілограма наноматеріалів, будуть зобов`язані надавати всю доступну інформацію про фізичні, хімічні й токсикологічні властивості цих речовин. Крім того, від компаній можуть зажадати звіту про те, як саме вони використовують наноматеріали. Канадські міністерства охорони здоров`я і охорони довкілля використовуватимуть зібрану інформацію для оцінки можливого ризику від використання наноматеріалів і складання конкретніших рекомендацій.

Під визначення наноматеріалів потрапляють всі матеріали, що містять компоненти, розмір яких хоч би в одному вимірі не перевищує 100-125 нанометрів (нанометр - це одна мільярдна частина метра). Порівняно з частинками великих розмірів з того ж матеріалу, наночастки мають інші властивості. Їх інтенсивне вивчення почалося відносно недавно, і дію наночасток на здоров`ї людину вивчено слабо.

Державні й приватні організації в деяких країнах вже намагалися розробити нормативи для компаній, що використовують наночастки. Ці вимоги не були обов`язковими, і їх дотримувалася незначна кількість підприємств. Наприклад, в США ініціативу Агентства з довкілля охорони підтримали 29 компаній. В цілому вони надають інформацію про 129 наноматеріалів. Проте багато хто публікує тільки основні физико-хімічні властивості використовуваних матеріалів.

Британська неурядова організація Soil Association, яка займається сертифікацією органічних продуктів, пішла ще далі: вона відмовилася сертифікувати продукти, в яких містяться штучно виготовлені наночастки. Проте в цілому держави не проводять послідовної політики з регулювання виробництва із використанням наноматеріалів.

Лента.ру