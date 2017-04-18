Надмасивним чорним дірам знайшли нове місце у Всесвіті

Міжнародний колектив астрономів виявив, що карликові галактики можуть складатися з надмасивних чорних дір. Відповідне дослідження опубліковане на сайті arXiv.org, коротко про нього повідомляє New Scientist.

Вчені виявили дві надмасивні чорні діри, які в 4,4 і 5,8 мільйона разів важчі Сонця. Гравітаційні об'єкти розташовані в ультракомпактних карликових галактиках VUCD3 і M59cO в сузір'ї Діви. Приблизно 17 відсотків маси кожної з цих галактик припадає на чорні діри.

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До таких висновків фахівці прийшли, проаналізувавши дані космічного телескопа Hubble, використовуючи адаптивну оптику. Три роки тому та ж група астрономів виявила в інший ультракомпактній галактиці надмасивну чорну діру.

Зазвичай на даний гравітаційний об'єкт припадає кілька відсотків маси галактики. Відкриття вчених свідчить, що у Всесвіті може бути набагато більше надмасивних чорних дір, ніж вважалося раніше, а виявлені галактики є фрагментами більш великих систем, що існували в давнину.