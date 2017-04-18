Apple може позбавити новий iPhone сканера відбитків пальців

Корпорація Apple може відмовитись від сканера відбитків пальців Touch ID у новій моделі свого смартфона iPhone 8. Про це розповів аналітик компанії Pacific Crest Securities Енді Харгрівз (Andy Hargreaves), повідомляє MacRumors.

Зазначається, що на такий крок компанія може піти у зв'язку із проблемою його інтеграції. Адже спочатку планувалось розмістити сканер відбитків під поверхнею дисплея таким чином, щоб він працював в будь-якій частині екрану. Однак із таким розміщенням Touch ID виникли труднощі.

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Однак, замість Touch ID американська корпорація може впровадити новий механізм - біометричну аутентифікацію, яка схожа на сканер райдужки ока.

Також допускається варіант, що компанія може помістити сканер відбитків на задню кришку пристрою.

Як повідомляв УНІАН раніше, американське бюро патентів і товарних знаків опублікувало заявку на патент від Apple, що передбачає використання в iPhone нового матеріалу – "рідкого металу".

Цей матеріал згадувався і в попередніх патентах компанії, але ніколи раніше не вказувалося, на яких саме пристроях він буде використаний.