Учені виявили нове атмосферне явище (фото, відео)

Вчені та фотографи зафіксували нове атмосферне явище, вони назвали його "Стів". Його дослідженням займаються вчені з канадського Університету Калгарі, передає ABC.

Дослідники вже спростували інформацію про те, що зафіксоване світло - протонна дуга.

"Температура на висоті 300 кілометрів над поверхнею Землі підскочила до 3 тис. градусів Цельсія. Дані показали, що частина шлейфа "Стіва" завширшки 25 кілометрів із заходу від рухалася в цей момент зі швидкістю 6 кілометрів за секунду, в той час як швидкість його протилежної сторони становила 10 кілометрів за секунду", - йдеться у повідомленні.

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Ширина стрічки "Стіва", яка простягається, як правило, зі сходу на захід, становить близько 25-30 кілометрів. Її довжина може становити сотні, а можливо, й тисячі кілометрів, передає Hi-News.ru.

Явище може тривати протягом години або трохи більше, і, найімовірніше, є сезонним. З жовтня по лютий воно не спостерігалося. Основний колір віддає фіолетовим відтінком, часто супроводжуючись зеленими "пір'ям", яке швидко зникає. Найчастіше явище спостерігається у північній частині Канади.

Спочатку вважалося, що джерелом феномену може бути підвищена активність протонів в атмосфері, однак протонні полярні сяйва невидимі для неозброєного ока, тому цей варіант відкинули.