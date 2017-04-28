Дослідження: королеви виявилися більш войовничими, ніж королі

Згідно з нещодавно опублікованим дослідженням, за останні 500 років королеви частіше починали війни, ніж монархи чоловічої статі, і вони найчастіше завойовували нові території, пише Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на Times.

Дослідження також встановило, що незважаючи на мирну поведінку теперішньої британської королеви, яка вже запізнилася завойовувати і громити ворогів Британії, найбільш войовничими виявилися заміжні королеви.

За словами Оеіндріли Дюбе і С. П. Харіша, між 1480 і 1913 роками шансів на те, що королеви почнуть війну, було на 27% більше, порівняно з королями.

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Вони вважають, що успіхи територіальної експансії королев пояснюються стилем їхнього правління.

Заміжні королеви часто оголошували війни, разом з союзниками - зазвичай з країнами, звідки були родом їх чоловіки. Чоловіки їм також допомагали в справі управління державою. Королі ж зазвичай не допускали своїх дружин до бразд правління.

Королеви займалися війнами та іноземними справами, а їхні чоловіки концентрували свою увагу на управлінні державою.

Подібне розділення обов'язків дозволяло королевам проводити більш агресивну військову політику.

Автори дослідження говорять, що мова не йде про те, що королеви лише слідували вказівкам своїх чоловіків.

Вони вивчили поведінку так званих "самотніх королев", які або взагалі не були одружені, або ж чиї чоловіки не вважалися корегентами, і виявили, що вони були не менш агресивними, ніж заміжні королеви, пише Times.