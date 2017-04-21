Королеві Британії Єлизаветі ІІ сьогодні виповнюється 91 рік (відео)

Королева Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета II відзначає свій 91-й день народження.

Про це повідомляє посольство Сполученого Королівства в Україні у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні 91-й День народження королеви. Народившись 21 квітня 1926 року у Лондоні, королева Єлизавета II править довше, ніж будь-який інший монарх в британській історії, стаючи все більш улюбленою та поважною фігурою в усьому світі", - йдеться в повідомленні.

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При цьому сказано, що офіційна церемонія святкування дня народження королеви відбудеться 17 червня. У цей день пройде військовий парад Збройних сил Британії та Співдружності.

Як відомо, королева Єлизавета народилася 21 квітня, але традиційно день народження британського монарха святкується двічі. Перший раз - у сам день народження, а другий раз - в червні. Друге святкування називається офіційним днем народження і відзначається військовим парадом.