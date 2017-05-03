Вчені спрогнозували руйнівний землетрус: назвали терміни й місце

Сейсмологи з Франції та Чилі змогли спрогнозувати, який регіон планети в найближчі десятиліття зазнає одного з найбільш руйнівних землетрусів.

Катастрофа повинна відбутися у районі столиці Чилі — міста Сантьяго. Мінімальна магнітуда підземних поштовхів, за оцінками вчених, складе 8,3, передає Naked Science.

Причина майбутнього землетрусу — занурення океанічної плити Наска під Південно-Американську плиту. Цей процес відбувається і сьогодні зі швидкістю близько восьми сантиметрів у рік, але у районі чилійського Сантьяго він гальмується. Всьому виною тертя між літосферними плитами. Таким чином, виходить відставання у глибині занурення океанічної кори під континентальну на 4,5 метра, що й компенсується кожні сімдесят років у результаті найсильніших землетрусів.

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Незважаючи на те, що область поширення торкнеться столиці Чилі, епіцентр землетрусу припаде на місто Вальпараїсо, розташоване за ста кілометрів від Сантьяго.

Ймовірність виникнення землетрусу вже цьогоріч науковці оцінюють не більше ніж в три відсотки (хоча і це вже в два-три рази вище норми). А з часом ризики виникнення будуть тільки зростати.

Такі висновки сейсмологи отримали завдяки аналізу даних про землетрус, який стався в околицях міста Ільяпель у вересні 2015 року. Максимальна його магнітуда склала тоді 8,3. За останні кілька століть в Ільяпелі сильні землетруси відбуваються з періодичністю раз у 60-80 років.

Цікаво, що найпотужніший в історії людства землетрус також стався в Чилі. Це трапилося в 1960 році за 570 кілометрів на південь від того ж Сантьяго, і його магнітуда склала 9,5.