Samsung Galaxy S8 і Galaxy S8 Plus випустять в трьох нових кольорах

Смартфони Samsung Galaxy S8 і Galaxy S8 Plus крім п'яти основних кольорів, представлених на презентації, з'являться ще в трьох кольорах, повідомляє ZN.ua.

Читайте такожSamsung готує корисний додаток для водіїв

"На тайванському сайті компанії також представлені флагмани в кольорах "димчастий фіолетово-сірий", "синє крижане озеро" (тільки Galaxy S8) і "золотий сипучий пісок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що незалежно від колірного рішення задньої кришки передня панель у всіх варіантах Galaxy S8 і Galaxy S8 Plus доступна тільки в чорному кольорі. Про доступність новинок за межами Тайваню поки нічого не повідомляється.

28 березня Samsung представила нові смартфони Galaxy S8 і S8+. S8 оснащений заокругленим дисплеєм діагоналлю 5,8 дюйма (6,2 дюйма у випадку з S8+), який займає практично всю передню панель. Гаджет позбувся також фізичної кнопки додому, яка тепер розташовується в самому дисплеї і є чутливою до тиску. Смартфон був представлнен в п'яти кольорах: "опівнічний чорний", "сіра орхідея", "арктичне срібло", "кленове золото" і "коралово-синій".