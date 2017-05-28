Названа приблизна дата релізу iPhone 8

В середині вересня, а саме 17 числа, може відбудуться осіння презентація Apple, в рамках якої компанія представить ювілейний iPhone 8. Про це повідомляє відомий блогер Бенджамін Гескин з посиланням на інформовані джерела в галузі, пише Hyser.

Продажі смартфона, впевнений інсайдер, почнуться через тиждень після офіційного релізу.

Незважаючи на те, що інформація про дату презентації поки не підтверджена на 100%, вона співвідноситься з прогнозами провідного аналітика KGI Securuties Мін-Чі Куо. Останній свого часу заявляв, що в цьому році оновлена версія фірмового смартфона Apple може трохи затриматися і надійти в продаж тільки в жовтні.

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До затримки можуть призвести проблеми з виробництвом окремих компонентів майбутньої новинки. Зокрема, зазначив аналітик, Apple зазнає деяких труднощів у процесі суміщення сканера Touch ID з AMOLED-дисплеєм, який повинен стати відмінною особливістю майбутнього iPhone 8.

Варто зазначити, що до такого кроку не здогадалися навіть головні конкуренти корпорації Samsung.

Відомо, що постачальником технології стане високотехнологічна компанія з Тайваню. У доповненні до інноваційної технології розпізнавання відбитків пальців «яблучна» компанія обіцяє встановити особливі датчики інфрачервоного типу, які підвищать якість зйомки камери.

Очікується, що iPhone отримає 8 органічний дисплей за аналогією з Galaxy S8, а в його основу ляже процесор A11.

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При цьому IPhone 8 буде першим телефоном, який має бездротову зарядку. Саме цього чекали найбільше фанати по всьому світу.

Існує інформація, що новий iPhone 8 буде коштувати дорожче своїх попередників в силу більш досконалої начинки. Орієнтовна ціна новинки в роздробі складе 1000 доларів США.