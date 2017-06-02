Компанія Waymo почала тестувати автономні вантажівки

Компанія Waymo з Каліфорнії, що займається виробництвом технологій для безпілотних автомобілів, почала тестувати автономні вантажівки, передає Російська служба ВВС з посиланням на BuzzFeed News.

Цей проект Waymo, про який раніше компанія не розказувала, розцінюють як серйозний виклик для Uber, яка рік тому придбала компанію Otto, що спеціалізується на розробках у сфері автономних вантажоперевезеннях.

Про те, що Waymo тестує автономну вантажівку, BuzzFeed News дізналися з фотографії. Представник Waymo підтвердив виданню, що на знімку представлена поки що єдина тестова модель автономної вантажівки компанії. Під час випробування нею управляли раніше вручну і провозили по вулицях, щоб зібрати необхідні дані.

"Технологія автономного водіння дозволить доставляти людей і вантажі набагато безпечніше, ніж зараз, а також допоможе скоротити тисячі смертей в рік, які відбуваються в результаті аварій вантажівок. Ми вкладаємо в створення самокерованих вантажівок наш восьмирічний досвід у розробках і тестуваннях систем автономного керування машин", - сказав BuzzFeed представник Waymo.

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Поки Waymo лише починає випробування, Uber вже застосовує свої розробки у справі. У жовтні 2016 року автономна вантажівка Otto, наповнена банками пива компанії AB InBev, здійснила перше комерційне перевезення.

Нещодавно суперництво Waymo і Otto вийшло на новий рівень. У лютому 2017 року Waymo подала в суд на Über за те, що засновник Otto - інженер Ентоні Левандовскі, який раніше працював на Google, використовував розробки останньої, створюючи свою компанію.

30 травня стало відомо, що Über ухвалила рішення негайно звільнити Левандовскі. В американській пресі ходила думка, що серед усіх неприємностей, з якими останнім часом зіткнулася Uber, саме позов Waymo міг би стати останньою краплею і розгромити компанію.

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Розробки безпілотних систем для автомобілів, крім Über і Alphabet, ведуть також і Tesla, і BMW, а самокерованими вантажівками займаються у Volvo Trucks і російській компанії КамАЗ.