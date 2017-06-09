У соцмережі Ukrainians за 5 днів зареєструвалися понад сто тисяч людей

Протягом 5 днів більше 100 тисяч користувачів зареєструвалися в новій українській соціальній мережі Ukrainians. Про це повідомляють розробники на сторінці в Facebook.

Розробники пообіцяли з 22 червня відкрити можливість пошуку і додавання друзів, а з 30 червня з'явиться можливість робити публікації і ділитися контентом.

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Реєстрація в новій соцмережі відкрита з 3 червня.

Як повідомляв УНІАН, зараз нова соцмережа працює в режимі бета-тесту, на повноцінну реалізацію проекту потрібно 4 місяці.