У соцмережі Ukrainians за 5 днів зареєструвалися понад сто тисяч людей
16:04, 09 червня 2017Наука та IT
3533 0
Шукати і додавати друзів в соцмережі можна буде з 22 червня.
Реєстрація у соцмережі відкрита з 3 червня / Ukrainians
Протягом 5 днів більше 100 тисяч користувачів зареєструвалися в новій українській соціальній мережі Ukrainians. Про це повідомляють розробники на сторінці в Facebook.
Розробники пообіцяли з 22 червня відкрити можливість пошуку і додавання друзів, а з 30 червня з'явиться можливість робити публікації і ділитися контентом.
Читайте такожПід забороною: як російські ресурси втрачають український трафік (інфографіка)
Реєстрація в новій соцмережі відкрита з 3 червня.
Як повідомляв УНІАН, зараз нова соцмережа працює в режимі бета-тесту, на повноцінну реалізацію проекту потрібно 4 місяці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter