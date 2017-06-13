Творці української соцмережі Ukrainians пояснили, чим вона буде кращою за ВКонтакте і Facebook
У Ukrainians буде музика, на відміну від Facebook.
В Україні створили нову соцмережу - Ukrainians, засновники якої обіцяють кращу, ніж у ВКонтакте, безпеку даних користувачів. Про це розповіла співзасновник проекту Олександра Струмчинська в інтерв'ю Лізі.
За її словами, від ВКонтакте українська соцмережа буде відрізнятися тим, що забезпечить безпеку даних.
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"А що стосується Facebook, ми дамо людям контент, який вони хочуть найбільше - музику. Ми не будемо використовувати піратський контент. Тому працюємо над тим, щоб інтегрувати деякі музичні сервіси в нашу платформу", - зазначила Струмчинська.
Крім того, на відміну від всіх інших соцмереж, засновники нададуть користувачам можливість монетизувати унікальний контент.
Як повідомляв УНІАН, протягом 5 днів більше 100 тисяч користувачів зареєструвалися в новій українській соціальній мережі Ukrainians.