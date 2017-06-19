Новий ноутбук від Microsoft не підлягає ремонту в разі поломки

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Ноутбук Surface Laptop від компанії Microsoft неможливо розкрити так, щоб не завдати йому серйозних пошкоджень. Про це повідомляє Gizmodo.

Фахівці виявили, що на задній кришці нового лаптопа відсутні гвинти, що дозволяють розібрати пристрій в разі поломки. Крім того, зняти палітурку клавіатури, щоб дістатися до «начинки» ноутбука, акуратно теж не вийде.

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Акумулятор Surface Laptop приклеєний прямо до корпусу, так що замінити його не являється можливим. Експерти назвали пристрій «склеєним кошмаром» і заявили, що ноутбук не можна розкрити так, щоб не зламати його остаточно.

Раніше стало відомо, що Apple представить три оновлені моделі ноутбуків в червні.