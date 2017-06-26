Facebook готується до зйомок свого першого серіалу і телегри

Компанія Facebook веде переговори з голлівудськими студіями про зйомки декількох серіалів, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Соціальна мережа орієнтується на проекти з бюджетом однієї серії близько 3 мільйонів доларів. Facebook планує знімати серіали для цільової аудиторії у віці від 13 до 34 років. За даними видання, Facebook вже домовився про зйомки двох проектів - серіалу про стосунки і телегри, пише "Медуза".

Нові епізоди Facebook планує показувати по черзі, а не викладати відразу цілий сезон, як Netflix.

Facebook протягом декількох років активно розвиває показ відео у соціальних мережах. У роликах демонструється реклама.

Раніше в Facebook стверджували, що не готові до покупки і створення власного відео, оскільки впродовж багатьох років покладалися на контент користувачів і партнерів і розвивалися за рахунок нього. У 2016 році у Facebook перейшли кілька менеджерів, пов'язаних з виробництвом відео, у тому числі засновник сайту College Humor Рікі ван Він.