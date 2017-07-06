Homo sapiens породичалися з неандертальцями задовго до основної міграції з Африки - аналіз ДНК

Команда палеогенетиків під керівництвом Йоганнеса Краузе (Johannes Krause) виявила нові свідчення на користь раннього виходу Homo sapience з Африки. Згідно з цією гіпотезою, окремі групи сапієнсів дісталися до Європи ще 260-400 тисяч років тому, змішалися з неандертальцями, які жили там, і залишили їм у спадок свою мітохондріальну ДНК. Основна ж міграція людей сучасного типу з Африки відбулася, як відомо, набагато пізніше, 60-70 тисяч років тому. Результати аналізу нової архаїчної ДНК опубліковані в журналі Nature Communications, передає N+1.

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Сапієнси жили на території Африки, а неандертальці займали Південну та Центральну Європу, поступово заселяючи схід, аж до Південного Сибіру. Близько 60-70 тисяч років тому група сапієнсів потрапила на Близький Схід, де змішалася з місцевими неандертальцями, а потім розселилася по всій території Євразії і Америк. Приблизно 40 тисяч років тому неандертальці вимерли, проте результатом раннього змішування стали приблизно 2,5% неандертальських генів, які досі несуть у своєму геномі всі сучасні неафриканці. Відносно недавня поява аналізу останків з Денисівської печери у Сибіру ускладнила цю картину. Виявилося, що у сапієнсів і неандертальців була сестринська група древніх людей, - денисівці, - які незалежно виділилися з Homo heidelbergensis і проживали на території Сибіру чи, можливо, навіть усієї континентальної Азії, а потім також брали участь у змішуванні з сапієнсами, залишивши нам частку своєї спадковості.

Вченим вдалося виділити мітохондріальну ДНК зі стегнової кістки древньої людини, знайденої в печері Холенштейн-Штадель (Hohlenstein-Stadel) на півдні Німеччини.

Незважаючи на поганий стан зразків, висновки вчених однозначні: мітохондріальна ДНК з Холенштейн-Штадель входить у «сапієнсну» групу і далека від варіанту денисівців.

Це означає, що древня людина, яка померла в печері на півдні Німеччини, мала генетичну спорідненість із Homo sapience задовго до основної їхньої міграції з Африки.