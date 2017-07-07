Вчені знайшли речовину, яка робить неможливим життя на Марсі

Вчені з Единбурзького університету в Шотландії з'ясували, що Марс непридатний для існування мікроорганізмів із-за наявності на поверхні планети хімічних сполук, називаних перхлоратами. Ці речовини є солями хлорної кислоти і отруйні для живих істот. Результати дослідження опубліковані в журналі Scientific Reports.

Біологи вивчили вплив перхлоратів у концентраціях, характерних для марсіанського грунту, на бактерію Bacillus subtilis, яка часто зустрічається на космічних апаратах і служить джерелом біологічного забруднення. З'ясувалося, що в поєднанні з ультрафіолетовим випромінюванням токсичність сполук збільшується, що робить їх смертоносними для мікроорганізмів. В результаті B. subtilis гине за кілька хвилин.

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За словами фахівців, інші речовини, які зустрічаються на поверхні Марса — оксиди заліза і перекис водню — посилюють вплив перхлоратів, прискорюючи смерть бактерій в 10,8 разів.

Перхлорати знайдені на Червоній планеті в 2008 році, коли спусковий апарат «Фенікс» провів аналіз хімічного складу марсіанського ґрунту. Виявилося, що концентрація сполук у грунті становила 0,4-0,6 відсотка. Це значення підтвердили проби, взяті марсоходом Curiosity. Враховуючи ультрафіолетове випромінювання, що падає на поверхню планети такий вміст перхлоратів може стати причиною відсутності на ній інопланетних форм життя.