Вчені знайшли речовину, яка робить неможливим життя на Марсі

14:18, 07 липня 2017
Наука та IT
3733 0

Марс непридатний для існування мікроорганізмів із-за наявності на поверхні планети хімічних сполук, які називаються перхлоратами.

Перхлораты знайдені на Червоній планеті в 2008 році / фото NASA

Вчені з Единбурзького університету в Шотландії з'ясували, що Марс непридатний для існування мікроорганізмів із-за наявності на поверхні планети хімічних сполук, називаних перхлоратами. Ці речовини є солями хлорної кислоти і отруйні для живих істот. Результати дослідження опубліковані в журналі Scientific Reports.

Біологи вивчили вплив перхлоратів у концентраціях, характерних для марсіанського грунту, на бактерію Bacillus subtilis, яка часто зустрічається на космічних апаратах і служить джерелом біологічного забруднення. З'ясувалося, що в поєднанні з ультрафіолетовим випромінюванням токсичність сполук збільшується, що робить їх смертоносними для мікроорганізмів. В результаті B. subtilis гине за кілька хвилин.

Читайте такожУ США назвали терміни випробування ядерних реакторів для Марса

За словами фахівців, інші речовини, які зустрічаються на поверхні Марса — оксиди заліза і перекис водню — посилюють вплив перхлоратів, прискорюючи смерть бактерій в 10,8 разів.

Перхлорати знайдені на Червоній планеті в 2008 році, коли спусковий апарат «Фенікс» провів аналіз хімічного складу марсіанського ґрунту. Виявилося, що концентрація сполук у грунті становила 0,4-0,6 відсотка. Це значення підтвердили проби, взяті марсоходом Curiosity. Враховуючи ультрафіолетове випромінювання, що падає на поверхню планети такий вміст перхлоратів може стати причиною відсутності на ній інопланетних форм життя.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Марс#життя на марсі