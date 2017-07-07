Інтернет-дрон Facebook Aquila здійснив другий випробувальний політ, цього разу успішний (відео)

Інженери кажуть, що досягли успіху завдяки кращому прогнозу швидкості вітру. Дрон піднявся в небо на світанку зі швидкістю 43 км/год. Він знаходився в повітрі протягом 1 години 46 хвилин, при цьому досяг максимальної висоти 914 метрів. Потім він успішно приземлився на посадкову площадку полігону.

Для своєї роботи дрон використовує сонячну енергію. Апарат заряджається прямо в польоті і може знаходитися у небі до 90 днів. Розмах крил Aquila досягає 28 м – як у пасажирського літака. Він розвиває швидкість близько 5 м/с, що для звичайних літаків замало.

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Дрон, створений компанією Facebook, планують використовувати для роздачі інтернету у важкодоступних регіонах. Один апарат зможе забезпечити інтернетом територію до 80 кв. км.