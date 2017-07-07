Інтернет-дрон Facebook Aquila здійснив другий випробувальний політ, цього разу успішний (відео)
На відміну від першого, який закінчився аварією, цей політ пройшов нормально.
Інженери кажуть, що досягли успіху завдяки кращому прогнозу швидкості вітру. Дрон піднявся в небо на світанку зі швидкістю 43 км/год. Він знаходився в повітрі протягом 1 години 46 хвилин, при цьому досяг максимальної висоти 914 метрів. Потім він успішно приземлився на посадкову площадку полігону.
Для своєї роботи дрон використовує сонячну енергію. Апарат заряджається прямо в польоті і може знаходитися у небі до 90 днів. Розмах крил Aquila досягає 28 м – як у пасажирського літака. Він розвиває швидкість близько 5 м/с, що для звичайних літаків замало.
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Дрон, створений компанією Facebook, планують використовувати для роздачі інтернету у важкодоступних регіонах. Один апарат зможе забезпечити інтернетом територію до 80 кв. км.