Ілон Маск назвав дату випуску "народної" версії Tesla (відео)

Перша масова модель електромобіля Tesla Model 3 надійде в серійне виробництво в п'ятницю, 7 липня.

Про це у своєму Twitter написав глава компанії Ілон Маск, розкривши при цьому деякі деталі про плани виробництва.

Нова модель успішно пройшла всі перевірки на відповідність різним нормам, що скоротило час до початку серійного випуску на два тижні. За словами Маска, перші 30 покупців, які зробили попереднє замовлення автомобіля, отримають їх вже в кінці місяця. Глава компанії відзначає, що темпи щомісячного виробництва нової моделі будуть активно збільшуватися - з 100 автомобілів в серпні і 1,5 тисячі у вересні до 20 тисяч в грудні.

Як зазначає The New York Times, випуск нової моделі є важливим кроком для Tesla — до цього американське підприємство виробляло автомобілі в порівняно невеликих обсягах орієнтувалося на досить вузький сегмент споживачів: за 2016 рік компанія випустила близько 85 тисяч автомобілів, а ціни на попередні моделі електромобілів Tesla варіюються в межах 90 тисяч доларів і вище. При цьому очікувана вартість Model 3, представленої в березні минулого року, становить 35 тисяч доларів. Заплановані на 2018 рік сукупні обсяги випуску автомобілів Tesla досягають 500 тисяч примірників.

Нова модель Tesla буде здатна проїхати близько 350 кілометрів від одного заряду акумулятора, розвиваючи швидкість в 100 кілометрів на годину менш ніж за 6 секунд.

Як повідомляє видання the Verge, Tesla Model 3 за рік отримала близько 400 тисяч попередніх замовлень. Збільшення інтересу інвесторів до виробника електромобілів напередодні виходу нової моделі зазначає видання The New York Times — акції Tesla додали у вартості 67 відсотків за рік, досягнувши 30 червня позначки в 361,61 долара.