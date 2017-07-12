Британські вчені знайшли "гени сили"

Фахівці з Кембриджського університету виявили поширені генетичні варіанти, які впливають на м'язову силу. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Communications.

Дослідники виміряли силу хватки понад 140 тис. британців і близько 50 тис. голландців, данців і австралійців. Геномний аналіз виявив 16 генетичних варіантів, пов'язаних з м'язовою силою. Багато з цих генів, які були розташовані поряд з генами, що відповідають за структуру і функції м'язових волокон і зв'язок нервової системи з клітинами м'язів.

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Мутації у пов'язаних з м'язовою силою генах призводять до різних видів м'язової дистрофії. У той же час, сила хватки пов'язана із загальним станом здоров'я, включаючи серцево-судинні захворювання, ризик смерті і ймовірність переломів, проте раніше не було зрозуміло, чи впливає на це безпосередньо генетика або слабка хватка – наслідок погіршення здоров'я.