Астрономи опублікували найякісніші знімки Великої червоної плями Юпітера (фото)
Відстань між газовим гігантом і космічною станцією Juno варіювалася від десяти до чотирнадцяти тисяч кілометрів.
Космічна станція Juno (Jupiter Polar Orbiter) зробила найякісніші на сьогоднішній день знімки Великої червоної плями Юпітера. Відредаговані фотографії доступні на сайті Південно-західного дослідницького інституту (США).
Знімки зроблені 10 липня 2017 року під час прольоту над Юпітером. Відстань між газовим гігантом і станцією варіювалася від десяти до чотирнадцяти тисяч кілометрів.
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Велика червона пляма, найбільший атмосферний вихор в Сонячній системі, що має розміри близько 40 тисяч кілометрів в довжину і 13 тисяч кілометрів в ширину, що більше будь-яких лінійних розмірів Землі. Наглядом явища вчені займаються протягом останніх 300 років.
У завдання місії Juno входить дослідження хмар і полярних сяйв Юпітера. За допомогою однойменної станції вчені сподіваються дізнатися більше про походження планети, будову і фізичні властивості її атмосфери і магнітосфери. Місія Juno повинна завершитися в лютому 2018 року затопленням станції в атмосфері газового гіганта.