Японські компанії хочуть найняти більше іноземних програмістів

Японські компанії мають намір збільшити число розробників програмного забезпечення для персональних комп`ютерів, найнятих в Індії і Китаї.

Як пише економічна газета "Ніхон кейдзай", компанії нарощують персонал з найнятих на місці в обох країнах, від розробки простих комп`ютерних програм деяких з них мають намір перейти, використовуючи місцевих програмістів, до виготовлення комп`ютерного забезпечення середньої складності, привертати їх до створення програмного забезпечення для мобільних телефонів.

Основною причиною подібних змін в кадровій політиці газета називає, перш за все, значну дешевизну робочої сили в Китаї і Індії порівняно з японською.

Зокрема, в Індії комп`ютерним програмістам виплачують 70-80%, а в Китаї - 50% тієї платні, яку мають фахівці однакового з ними рівня в Японії.

РІА "Новости"