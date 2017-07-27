У Криму виявили "могилу інопланетянина" (фото)

Дослідники виявили при розкопках некрополя Киз-Аул під Керчю поховання півторарічної дитини з насильно деформованим черепом, яке датується II століттям нашої ери.

"З цікавих знахідок на некрополі Киз-Аул можна відзначити поховання немовляти II століття нашої ери. Його незвичайність полягає у тому, що у небіжчика за варварською традицією був сильно деформований череп", -йдеться у повідомленні фонду "Археологія", яке передає РИА Новости.

Небіжчик лежав головою на схід в ґрунтовій могилі без плитового перекриття. Археологи вважають, що це був хлопчик, якому на момент смерті було не більше півтора року, оскільки на його черепі ще не заросли тім'ячка.

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"Відповідно, його голова зазнала деформації практично одразу після народження. Деформація черепів найчастіше зустрічається у сарматів, особливо пізніх, і є однією з ознак їхньої ідентифікації", — повідомили археологи.

Черепна деформація, найімовірніше, здійснювалася для демонстрації соціального статусу. Існувала думка, що вона приводила до підвищеної агресивності. Так, хлопчику судилося стати воїном, захисником Боспорської держави, зазначають дослідники.

Як розповіли археологи, для прихильників палеоконтакту подібного роду черепи є незаперечним доказом відвідування прибульцями Землі, у зв'язку з чим поховання охрестили "могилою інопланетянина".

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові 7 липня під час рятівних розкопок на території давньоруського Детинця археологи виявили рідкісну знахідку - піч для випалювання вапна.