На Місяці збираються облаштувати космічну базу (відео)

Місяць може стати своєрідною "бензоколонкою" у космосі. На супутнику Землі хочуть побудувати місячну базу, де буде вода, метали, мінерали та постійне джерело енергії. На дні кратерів Місяця є величезні запаси льоду. Цю воду можна розщеплювати на кисень, яким будуть дихати люди, а водень може використовуватися як ракетне паливо.

Запускати космічні кораблі з Місяця набагато дешевше та простіше, ніж із Землі. Гравітація там в 6 разів менша, а опір повітря відсутній. Будь-яка ракета, що стартує з Місяця в далекий космос, з самого початку матиме дуже хороше прискорення.

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На дні кратерів є поклади коштовних металів та мінералів. Також на Місяці є місця, де ніколи не заходить сонце. Там можна встановити сонячні батареї, які працюють безупину. Зараз це звучить як фантастика, але цілком реально.