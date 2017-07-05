Facebook розкрив подробиці про свій перший серіал

Нещодавно популярна соцмережа Facebook заявила про своє бажання запустити власні серіали. Тепер компанія поділилася подробицями двох перших проектів.

Перший серіал отримав назву "Повертаючи борг". Головна роль дісталася акторові Майклу Роу, який зіграв Дедшота в серіалі "Стріла".

Його герой буде подорожувати країною в пошуках людей, які розвивають різні громади.

Другий проект поки не має назви, але його сюжет буде присвячений одному з головних молодих спортсменів США – Лонзо Боллу і його сім'ї. Хлопець є успішним 19-річним професійним баскетболістом.

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Свою цільову аудиторію Facebook називає людей у віці від 13 до 34 років.

Виробництво перших серіалів планують закінчити у наступному році. Точну дату поки не озвучують.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Facebook веде переговори з голлівудськими студіями з приводу зйомки серіалів. Проекти будуть з бюджетом близько 3 мільйонів доларів за одну серію.