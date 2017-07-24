Facebook патентує модульний смартфон

Підрозділ Facebook Building 8 займається розробкою модульного смартфона, на який вже подав патентну заявку.

Патент призначений для якогось "модульного електромеханічного пристрою", який включає динамік, мікрофон, сенсорний дисплей, GPS і може працювати як телефон, пише Новое время з посиланням на Business Insider.

Автори патенту відзначають, що багато компонентів електроніки швидко стають застарілими, хоча формально вони працюють. Передбачається, що модульна система дозволить користувачам міняти місцями різні компоненти пристрою в міру необхідності.

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У проекті Facebook беруть участь фахівці, які раніше працювали над модульною системою Project Ara від Google. Зокрема, підрозділ Facebook очолює Регіна Дуган, яка раніше керувала групою Google Advanced Technology and Projects. Остання, зокрема працювала над Project Ara.

Поки неясно, які саме пристрої буде використовувати модульна система. Проте, люди, знайомі з питанням, сказали Business Insider, що співробітники Building 8 в значній мірі зосереджені на розробці модулів камери і технології машинного навчання. Модульний пристрій зможе функціонувати як телефон або своєрідний аналог колонки Amazon Alexa.