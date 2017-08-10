Сканер відбитків та електронний підпис: робочі місця нардепів і залу Ради збираються переобладнати

Управління справами Верховної Ради провело тендер та задіяло ТОВ «Амріта Комплексні рішення» у розробці проектної документації для технічного переоснащення зали засідань Верховної Ради України в будинку по вул. Михайла Грушевського, 5. Загальна сума угоди становить 6,91 мільйонів гривень. Як повідомляється на сайті ProZorro, компанія повинна розробити проектно-кошторисну документацію об'єкта будівництва до 20 грудня цього року.

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Технічне переоснащення зали засідань ВР передбачає створення інтегрованої автоматизованої системи "Електронна зала пленарних засідань".

Як зазначає "Громадське", після переобладнання головною зміною стане ідентифікація народних депутатів за відбитком пальців, ID-картками, логіном і паролем, системою електронного цифрового підпису.

Стаціонарне робоче місце народного депутата, діючий прототип якого має бути розроблено, матиме кольоровий сенсорний екран з можливістю голосування і додатковий модуль з кнопками для голосування як резерв; персональний комп'ютер; сканер зчитування біометричних даних; кард-рідер; мікрофон; гучномовець; пристрій для користування синхронним перекладом.

Компанія «Амріта Комплексні рішення» займається проектуванням, будівництвом і введенням в експлуатацію IT-інфраструктури та інформаційних систем.