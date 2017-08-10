В Антарктиці знайшли 106-річний пиріг - виглядає їстівним (фото)

Вчені знайшли 106-річний пиріг серед артефактів на мисі Адер. Про це повідомляє Фонд антарктичного спадщини Нової Зеландії.

Фруктовий кекс британської кондитерської фірми Huntley&Palmers перебував в олов'яній коробці й був загорнутий в папір. Зазначається, що хоча олово було в поганому стані, сам пиріг "виглядав й пахнув майже їстівним".

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Керівник групи дослідників Ліззі Мік сказала: "Знайти такий прекрасно збережений кекс... було досить несподівано. Ця ідеальна високоенергетична їжа для антарктичних умов й досі залишається улюбленими ласощами сучасних льодових експедицій".

Вчені вважають, що кекс був частиною провізії партії Північної експедиції "Терра Нова", учасники якої жили на мисі Адер.

No doubt this will spark debate about who likes fruit cake...@InspireExplore conservators find 106 yr old fruit cake in hut in #antarcticapic.twitter.com/2RdvgTJ8BB — Antarctic Heritage (@InspireExplore) August 10, 2017

Раніше вчені з Ратгерського університету експериментально спростували "правило п'яти секунд", свідчить, що їжа, яка впала на підлогу, й піднята менш ніж за п'ять секунд, не встигає стати найбруднішою.