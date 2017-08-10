В Антарктиці знайшли 106-річний пиріг - виглядає їстівним (фото)

18:18, 10 серпня 2017
Наука та IT
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Знайдений кекс перебував в олов'яній коробці й був загорнутий у папір.

106-річний пиріг / фото nzaht.org

Вчені знайшли 106-річний пиріг серед артефактів на мисі Адер. Про це повідомляє Фонд антарктичного спадщини Нової Зеландії.

Фруктовий кекс британської кондитерської фірми Huntley&Palmers перебував в олов'яній коробці й був загорнутий в папір. Зазначається, що хоча олово було в поганому стані, сам пиріг "виглядав й пахнув майже їстівним".

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Керівник групи дослідників Ліззі Мік сказала: "Знайти такий прекрасно збережений кекс... було досить несподівано. Ця ідеальна високоенергетична їжа для антарктичних умов й досі залишається улюбленими ласощами сучасних льодових експедицій".

Вчені вважають, що кекс був частиною провізії партії Північної експедиції "Терра Нова", учасники якої жили на мисі Адер.

Раніше вчені з Ратгерського університету експериментально спростували "правило п'яти секунд", свідчить, що їжа, яка впала на підлогу, й піднята менш ніж за п'ять секунд, не встигає стати найбруднішою.

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Теги: #пиріг в Антарктиці