Вчені спростували "правило п'яти секунд"

Свої висновки вони опублікували в журналі Applied and Environmental Microbiology, пише "Газета.Ru".

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Вчені під керівництвом Дональда Шаффнера експериментували з падінням їжі на нержавіючу сталь, керамічну плитку, дерево і килимове покриття, а в якості продуктів вибиралися кавун, хліб, бутерброд з маслом і льодяники. Аналіз продуктів показав, що кількість бактерій, що перейшли на них, крім часу впливають їх вологість, а також характер поверхні.

З'ясувалося, що на килимовому покритті найгірше помітний перехід бактерій. При цьому, незважаючи на те що час контакту дійсно збільшує кількість мікробів, «правило п'яти секунд» вдалося спростувати - деякі бактерії виявляються на продуктах в першу ж секунду після падіння.