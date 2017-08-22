Google випустила восьму версію Android

Google офіційно представила нову версію операційної системи Android, повідомляється в блозі компанії, передає republic.

Вона отримала назву Android Oreo (Google традиційно дає версіям ОС назви солодощів).

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У презентації ОС зазначено, що вона запускається в два рази швидше, встановлює ліміт фонової активності, містить нові емодзі та дозволяє використовувати збережені в Chrome логіни й паролі в додатках.

Крім того, на іконках додатків з'явиться індикатор непрочитаних повідомлень, також Android Oreo дозволить вимикати оповіщення окремих програм. В ОС, крім того, оновлений екран налаштувань.