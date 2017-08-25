ЗМІ дізналися дату презентації нового iPhone

Презентація нового смартфона Apple, який, імовірно, отримає назву iPhone 8, відбудеться 12 вересня. Про це стало відомо виданню Mac4Ever, яке спеціалізується на чутках про новинки, передає BFM.ru.

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За даними джерел, ціни на флагманський смартфон будуть починатися від $1 тисячі або навіть $1,1 тисячі. Є ймовірність, що Apple одночасно представить оновлення наявних моделей iPhone, назвавши їх iPhone 7s і iPhone 7s Plus.

Між тим раніше джерела повідомляли про можливі перебої з поставками нових смартфонів Apple, оскільки постачальники не встигають зібрати достатню кількість гаджетів через технічні проблеми.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новинка від Apple отримає скляний корпус для безпровідної зарядки і за розміром трохи більше iPhone 7.