Вчені створили вакцину проти наркотиків

Група американських учених розробила вакцину, яка захищає мозок людини від дії героїну і синтетичних опіоїдів. Результати роботи дослідників були представлені на конференції Американського хімічного товариства у Вашингтоні. Про це повідомляє видання ScienceAlert.

Опіоїди складаються з невеликих молекул, які майже не розпізнаються імунною системою, тому людина не може протистояти їх впливу. Щоб активувати захист організму, фахівці створили препарат на основі гаптенів — невеликих молекул, які самі по собі не мають імуногенності, але набувають її, приєднуючись, наприклад, до білків.

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В даному випадку гаптени за своєю структурою нагадували опіоїди. Їх поєднували з білками-антигенами — чужорідними для організму речовинами, з якими специфічно зв'язуються антитіла, що викликають імунну відповідь. Після введення комплексу гаптен-антигену в організм пацієнта захисні системи реагують на присутність антигену і заодно вчаться розпізнавати молекули з опіоїдною структурою.

За словами фахівців, комбінована вакцина запобігає проникненню наркотичних речовин через гематоенцефалічний бар'єр, що розділяє кровоносну систему і мозок людини. Учені перевірили дію препарату на мишах і макак-резусах, які набували довготривалу стійкість до героїну і фентанілу — синтетичного опіоїдного анальгетику з дуже сильним наркотичним ефектом.

Вчені сподіваються, що вакцина дозволить зменшити залежність пацієнтів від наркотиків і знизити кількість смертей від передозувань.