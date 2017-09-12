Нові iPhone зможуть підтримувати бездротові зарядки інших виробників – аналітик

Нові моделі смартфонів корпорації Apple залишаться без фірмової бездротової зарядки. Про це заявив аналітик KGI Securities Мінг-Чі Куо, пише "ua-format".

Однак, як вважає аналітик, iPhone 8, 8 Plus та iPhone X підтримують функцію бездротової зарядки, однак компанія не представить таку зарядку у зв’язку із тим, що не встигла із її виробництвом.

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Попри це, як вважає аналітик, смартфони зможуть використовувати сторонні адаптери.

Мінг-Чі Куо допускає, що компанія могла зіткнутися з проблемами при тестуванні бездротової зарядки для нових iPhone, через що вони можуть отримати цю функцію пізніше (з оновленням ПЗ) або зовсім залишитися без неї.

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні, 12 вересня компанія Apple на щорічному заході, присвяченому новим продуктам, нарешті презентує новий iPhone.

Дивіться відео та текстову трансляцію презентації iPhone 8 на сайті УНІАН о 20:00 за Києвом. Презентація вперше буде проведена в новому кампусі Apple Park, а саме в конференц-центрі, що отримав назву "театр Стіва Джобса". Ходять чутки, що iPhone 7 і 7 Plus отримають нове залізо і перетворяться в iPhone 8 і 8 Plus, а також і преміальний iPhone Х або iPhone Edition.