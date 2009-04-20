Індія відправила в космос супутник-шпигун

Індійська ракета-носій PSLV з двома супутниками дистанційного зондування Землі у понеділок вранці стартувала з космодрому імені Сатіша Дхавана в Шріхарікоті біля узбережжя Бенгальскої затоки.

Запуск транслювався в прямому ефірі державного телебачення.

Ракета, оснащена новою модернізованою індійською авіонікою, благополучно відірвалася від землі в 6.45 за місцевим часом. Перший супутник, RISAT-2, відокремився від ракети через 18 хвилин 20 секунд після старту. "RISAT-2 - супутник для побудови зображення радіолокації, здатний одержувати знімки земної поверхні вдень, вночі і в хмарну погоду", - йдеться в прес-релізі Індійської організації космічних досліджень.

Експерти упевнені, що створений за участю Ізраїлю RISAT-2 є супутником-шпигуном. Приводом для такого припущення стала установка на 300-кілограмовому супутнику ізраїльської РЛС з синтезованою апертурою, яка дозволяє апарату виконувати розвідувальні функції. Другий апарат, 40-кілограмовий експериментальний мікросупутник зв`язку ANUSAT, розробили студенти індійського Університету Ганна в Ченнаї.

Індія є одним з лідерів на ринку дистанційного зондування Землі і активно розвиває свою космічну галузь.

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