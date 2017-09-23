Психологи назвали головну користь від недосипання

Американські психологи встановили, що депривація сну допомагає в боротьбі з депресією. Стаття опублікована у виданні The Journal of Clinical Psychiatry.

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Вчені провели статистичний аналіз 66 незалежних досліджень, в ході яких вивчався вплив безсоння на депресію. Пошук літератури проводився за ключовими словами "депривація сну" і "депресія" у базах даних PubMed і PsycINFO. Дослідження включалося в добірку, якщо автори практикували депривацію сну як потенційну терапію депресивного стану, пише "РИА Новости".

Виявилося, що повне чи часткове порушення сну пом'якшувало симптоми депресивного стану, що, на думку психологів, підтверджує ефективність подібного роду "терапії".

Раніше американські медики встановили, що систематичне недосипання підвищує ймовірність смерті від інсульту у людей, страждаючих цукровим діабетом та захворюваннями серцево-судинної системи. Фахівці рекомендували таким пацієнтам спати не менше шести годин на добу.