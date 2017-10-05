Дніпровські археологи показали, де і як жили перші городяни (відео)

На околиці древнього поселення Стара Самар (Новобогородицька фортеця), яке утворилося на переправі річки Самара, археологічна експедиція розкопала одне з перших поселень Дніпра, в якому, найімовірніше, жив козак.

Читайте такожЗнайдені докази того, що місто Дніпро старіше на 252 роки, ніж вважалосяЗокрема, археологи вивчають житло XVII ст. За їх словами, знахідки свідчать про те, що тут жив дуже заможний козак. За словами керівника археологічної експедиції Дмитра Тесленка, на місці розкопок "знайдені різноманітні монети, скляні вироби - на ті часи вони були дуже дорогі, керамічний посуд був імпортний і теж дуже дорогий".

Він зазначає, що саме житло складається з декількох споруд - так звана господарська частина та житлова.

В даний час група археологів продовжує вивчати це поселення.