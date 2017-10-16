ЗМІ розповіли про хакерів із КНДР, які крадуть мільйони доларів і досі не покарані

На Північну Корею працюють понад 6 тисяч хакерів, вони крадуть мільйони доларів і досі не покарані. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на висновки американських і британських служб безпеки, як пише 112.

"Північна Корея по-тихому розвиває кіберпрограму, яка краде мільйони доларів, і доводить, що в змозі спровокувати глобальний хаос", - йдеться в статті видання.

Наголошується, що якщо за ядерну програму КНДР вже знаходиться під міжнародними санкціями, то за кібератаки Пхеньян досі не покарано. Згідно з інформацією видання, хакерські атаки - це ідеальна зброя для ізольованого Пхеньяна, який при цьому не побоюється за свою власну інфраструктуру або військову відповідь.

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Видання зазначає, що до 2016 р. північнокорейські хакери вкрали з банку Бангладешу 81 млн доларів, у вересні вкрали таємні військові документи Південної Кореї, які включали спільні плани США і Південної Кореї в конфлікті з КНДР.

Також видання додало, що хакери КНДР минулого року спробували вкрасти мільярд доларів з банку в США, але викликали підозру служби безпеки банку, зробивши помилку в правописі - хакери написали fandation замість foundation.

Як раніше повідомлялося, Трамп заявив, що США можуть застосувати військову агресію щодо КНДР лише в поєднанні з санкціями і дипломатичним тиском.

Нагадаємо, у вересні США ввели фінансові санкції стосовно восьми банків КНДР.