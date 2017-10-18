Надзвичайна подія на "Союзі": у NASA вирішили розповісти про екстремальну посадку трьох космонавтів з мощами святого

Капсула російського космічного корабля «Союз» при спуску на поверхню Землі у квітні виявилася розгерметизованою. Про це заявив експерт NASA з МКС Томас Стаффорд.

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За його словами, цей інцидент викликає побоювання в безпеці російських пілотованих кораблів. Колишній астронавт NASA повідомив, що падіння тиску всередині капсули з трьома членами екіпажу сталося на висоті приблизно восьми кілометрів після розкриття парашута.

Як передає РИА Новости, в «Роскосмосі» з цього приводу повідомили, що вжиті всі заходи для запобігання подібної ситуації в майбутньому.

Аж до появи в американських ЗМІ інформації про те, що трапилося «Роскосмос» не повідомляв про інцидент, що стався 10 квітня.

Космонавти і астронавт, а також останки Серафима Саровського повернулися на Землю 10 квітня.