Органи, одяг, зброя і навіть міст: підбірка дивовижних речей, надрукованих на 3D-принтері (відео)
13:13, 20 жовтня 2017Наука та IT
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На 3D-принтері навчилися виготовляти практично все - від їжі до автомобіля.
На 3D-принтері навчилися виготовляти практично все - від одягу до автомобіля / скріншот УНІАН
Без 3D-принтерів сьогодні важко обійтися. Їх використовують у медицині, кулінарії, армії. Наприклад, за допомогою 3D-технологій уже кілька років друкують піцу, десерти, гамбургери. На 3D-принтері навчилися друкувати копії будь-якого людського органа, одяг, зброю та навіть архітектурні споруди - у Норвегії відкрили перший міст, створений за допомогою 3D-друку.
Музиканти уже грають на інструментах, створених таким способом. На 3D-принтері роздрукували перший автомобіль, а також зброю. Крім того, за допомогою 3D-принтера можна надрукувати інший 3D-принтер.
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Пропонуємо підбірку найцікавіших речей, створених на 3D-принтері.
Органи, одяг, зброя і навіть міст: підбірка дивовижних речей, надрукованих на 3D-принтері
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