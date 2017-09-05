NASA відправить на МКС 3D-принтер для переробки пластику

NASA наступного року планує відправити на Міжнародну космічну станцію прилад, який може виявитися вкрай корисним для далеких космічних перельотів - 3D-принтер, який використовує в якості сировини перероблене ним сміття. Про це пише ТАСС з посиланням на журнал Newsweek.

Цей механізм вже отримав назву "рефабрикатор". Зараз він проходить останню перевірку на Землі і в квітні має опинитися на МКС. Цей апарат перетворює предмети з пластику будь-якої форми на вихідний матеріал для виробництва найпростіших інструментів або запчастин.

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Зазвичай на МКС немає проблем із постачанням, необхідні екіпажу предмети, як правило, є в наявності і навіть у кількох екземплярах. Крім того, до станції із Землі регулярно відправляються вантажні та пасажирські кораблі. Тому в NASA хочуть зараз випробувати нову технологію, щоб надалі застосовувати її при освоєнні космосу, в тому числі, під час місій на Марс і Місяць.

"Коли ми почнемо відправляти людей у віддалені райони за межами навколоземної орбіти, будь-яке вільне місце [на кораблях] буде на вагу золота. Неможливо розмістити на борту всі запасні частини та інструменти. А їх відправлення з Землі потребує багато часу і коштів", - зазначила Ніки Веркхайзер, керівник відділу космічного виробництва в центрі космічних польотів NASA в Алабамі.

Технології переробки пластику на Землі давно налагоджені - спочатку він подрібнюється до стану порошку, з якого потім і роблять новий матеріал. Але в космосі така схема не спрацює - через відсутність тяжіння пластиковий порошок може стати загрозою для екіпажу. Тому рефабрикатор переводить пластик в розплавлений стан. У цього способу є ще одна перевага - один і той же обсяг пластику можна буде переробляти кілька разів, без додавання нової сировини.

Машина також буде простою в управлінні, для цього не потрібно багато людей. Його розробкою займалася компанія Tethers Unlimited, Inc. Сума контракту склала $750 тис.