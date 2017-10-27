Саудівська Аравія першою в світі надала громадянство роботу (відео)

Саудівська Аравія першою в світі надала громадянство роботу. Виготовлений в Гонконзі людиноподібний робот на ім'я Софія отримав посвідчення під час конференції, присвяченій інвестиціям. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Новоспечена громадянка подякувала державі і зазначила, що хоче допомагати людям зробити світ краще. Отримати громадянство Саудівської Аравії насправді досить складно. Майже третина населення країни – це іноземні робітники і члени їх сімей, які роками не можуть отримати офіційний статус.

"Мій штучний інтелект побудований на людських цінностях, таких як мудрість, доброта, співчуття. Я прагну стати чуйним роботом", – повідомила Софія.

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На занепокоєння щодо можливої небезпеки роботів із штучним інтелектом Софія відповіла: "Ви занадто багато читаєте Ілона Маска".

У своїй промові Софія підкреслила, що володіє унікальною для робота особливістю – умінням виявляти свої емоції за допомогою міміки. "Я хочу жити як люди. Тому мені потрібно проявляти свої емоції для взаєморозуміння і довірчих взаємин з людьми", – додала вона.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск і 115 фахівців у сфері штучного інтелекту закликали ООН заборонити розробку бойових роботів.