Ілон Маск та 115 фахівців зі штучного інтелекту закликали ООН заборонити розробку бойових роботів

Керівник компанії Tesla Ілон Маск, засновник компанії DeepMind Technologies Мустафа Сулейман та понад сотня інших провідних фахівців у сфері штучного інтелекту звернулися з відкритим листом до ООН. Вони закликають заборонити розробку та використання летальної автономної зброї.

Документ підтримали експерти з понад 26 країн, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на The Guardian.

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Автори листа вважають, що виробництво бойових роботів спричинить "третю збройну революцію". Вони порівнюють це з винаходами ядерної зброї й пороху. До так званої автономної зброї належать, зокрема, безпілотники та автоматизовані кулемети.

Підписанти застерігають від воєнних дій "небачених масштабів, які розвиватимуться зі швидкістю, яку людство не може усвідомити". "Це може стати зброєю терору, зброєю диктаторів або терористів, яку використовуватимуть проти безневинного населення, для неприпустимих цілей", - вказано в листі.

Підписанти закликали ООН заборонити автономну зброю нарівні з хімічною відповідно до конвенції ООН 1983 року. Нещодавно ООН вирішила розпочати формальні дискусії щодо автономної летальної зброї. Фахівці надіслали листа ООН напередодні Міжнародної конференції з питань використання штучного інтелекту, яку відкриють 21 серпня в Мельбурні.

Нагадаємо, нещодавно про штучний інтелект посперечалися голова Facebook Марк Цукерберг і засновник SpaceX, Tesla і PayPal Ілон Маск.

Маск закликав владу США посилити регулювання систем штучного інтелекту, попередивши, що вона становить загрозу для людства. Про потенційну загрозу з боку штучного інтелекту раніше говорив і британський учений Стівен Хокінг.

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Виступаючи на саміті Національної асоціації губернаторів Сполучених Штатів, Маск назвав штучний інтелект "найбільшою загрозою, з якою стикається цивілізація". За його словами, якщо вчасно не втрутитися в процес розвитку цих систем, то буде надто пізно.

"Я продовжую бити тривогу, але поки люди самі не побачать роботів, які ходять по вулицях і вбивають людей, вони не дізнаються, як реагувати [на штучний інтелект]", - сказав він.

Заяви Маска викликали роздратування у засновника Facebook Марка Цукерберга, який назвав їх "досить безвідповідальними".

"У найближчі п'ять або десять років штучний інтелект буде робити життя кращим", - парирував Цукерберг.