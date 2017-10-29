Десятки вчених звернулися до NASA з пропозицією відправити другу місію до Плутона

Майже три десятки вчених підписали лист з пропозицією до NASA організувати другу місію до Плутона або в інший район пояса Койпера, повідомляє портал Space.com.

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Одним з ініціаторів звернення був Келсі Сінгер, який брав участь у підготовці першої місії до Плутона - New Horizons.

«Нам потрібно, щоб співтовариство усвідомило, що люди зацікавлені. Нам потрібно, щоб співтовариство усвідомило, що є важливі цілі», — сказав Сінгер.