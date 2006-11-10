BMW планує обновити шосту серію (фото)

На тестах у Нюрнбургрінгу був сфотографований оновлений кабріолет BMW шостої серії. Як пише сайт Left Lane News, машина відрізняється від нинішньої версії зміненими переднім і заднім бамперами, повітрозаборниками і задніми ліхтарями. В цілому, змін дуже небагато і, можна сказати, вигляд машини залишився колишнім.

Крім оновлення шостої серії, BMW може найближчим часом представити нову версію купе Z4 із зйомним скляним дахом. Закамуфльований автомобіль Z4 Targa також був сфотографований під час ходових випробувань.

Одночасно з цим BMW веде роботи над повністю новим автомобілем четвертої серії. Дебют серійної моделі запланований на осінь 2009 року. Лінійка двигунів новинки, ймовірно, буде запозичена у купе BMW третьої серії. Також не виключається, що ім`я моделі буде змінене на Z6.

Лента.ру