Вчені з'ясували, що серед бджіл є "лівші" та "правші"

Вчені заявили про те, що у бджіл є індивідуальна схильність до лівої або правої сторони, яка впливає на прийняття рішень і навігацію в просторі, повідомляє ZN.ua з посиланням на публікацію в журналі PLоS One.

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"Виявилося, що співвідношення "правшів" і "лівшів" серед бджіл приблизно однакове. Більш того, значна частина популяції бджіл - амбідекстри: для них права і ліва сторони кращі в рівній мірі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході дослідження учені спостерігали за 100 польовими бджолами, на яких розмістили кольорові позначки. Потім бджіл помістили до 120-сантиметрового тунелю з приманкою-годівницею в кінці і розвилкою посередині. Щоб подолати розвилку, бджола мала вибрати один з двох отворів, правий або лівий. На різних етапах експерименту вчені міняли діаметр отворів.

"Коли один отвір було вдвічі більшим іншого, 80% бджіл воліло пролітати через більший. Але коли отвори були однаковими, бджоли виявляли індивідуальні особливості; 55% обирало шлях випадковим чином, довільно проходячи то праворуч, то ліворуч. Решта 45% поділилися на "правшів" і "лівшів": вони раз по раз вибирали "свою" бік", - інформує видання.

Відібравши бджіл з цих 45%, вчені продовжили експеримент з отворами різного діаметра. Виявилося, що бджолі-"лівші" потрібно більше часу на прийняття рішення, якщо отвір, розташоване ліворуч, менше сусіднього, і навпаки. Коли ж отвір з переважаючою сторони більший (а значить, безпечніший і зручніший) того, що з "закритої" сторони, бджола приймає рішення практично миттєво.