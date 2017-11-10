На півночі зняли унікальні кольори полярного сяйва (відео)

На півночі зняли унікальні кольори полярного сяйва. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Такої інтенсивності й насиченості нічні вогні бувають вкрай рідко. Тим паче, ще й переливаються вони швидко - від блідо-салатового, фісташкового, бірюзового й аж до яскравого зеленого.

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Уночі це явище бачили одразу в кількох регіонах. А подекуди в таких же насичених тонах його спостерігали навіть на півдні Фінляндії.

Раніше астрономи помітили на Юпітері гігантське полярне сяйво.