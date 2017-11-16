Освітив усе місто: падіння метеора в Фініксі потрапило на відео

У найбільшому місто американського штату Арізона камери зафіксували падіння метеорита. Відео опублікував канадський телеканал Weather Network в Youtube.

Метеор освітив усе місто на кілька секунд, після чого згас.

Зазначимо, що метеорити є фрагментами космічних об'єктів, які входять в атмосферу на великій швидкості, а потім згорають, породжуючи яскравий спалах.

Як повідомляв УНІАН, вчені передбачили падіння на Землю великого астероїда. Астрономами відкрито раніше невідомий потік уламків комети Енке.