Освітив усе місто: падіння метеора в Фініксі потрапило на відео
10:26, 16 листопада 2017Наука та IT
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Метеор освітив усе місто на кілька секунд, після чого згас.
Метеори згорають в атмосфері, породжуючи яскравий спалах / скріншот
У найбільшому місто американського штату Арізона камери зафіксували падіння метеорита. Відео опублікував канадський телеканал Weather Network в Youtube.
Метеор освітив усе місто на кілька секунд, після чого згас.
Зазначимо, що метеорити є фрагментами космічних об'єктів, які входять в атмосферу на великій швидкості, а потім згорають, породжуючи яскравий спалах.
Як повідомляв УНІАН, вчені передбачили падіння на Землю великого астероїда. Астрономами відкрито раніше невідомий потік уламків комети Енке.
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