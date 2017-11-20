Учені показали космічну "змію" (фото)

Учені за допомогою телескопа "Хаббл" отримали знімок галактики, що нагадує гігантську змію.

Ця галактика розташована за величезним скупченням галактик MACSJ1206.2-0847, але завдяки гравітації скупчення її можна побачити із Землі, правда, спотворену, передає SpaceTelescope.

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Світло від далекої галактики прибуває на Землю спотвореним гігантським гравітаційним впливом скупчення галактик.

Гравітаційна лінза — масивне тіло (планета, зірка, галактики, скупчення галактик, скупчення темної матерії), що змінює своїм гравітаційним полем напрямок розповсюдження електромагнітного випромінювання, подібно до того, як звичайна лінза змінює напрям світлового променя.

Як повідомляв УНІАН, за допомогою телескопа ALMA в Чилі астрономи виявили колосальний об'єкт, який наразі вважається найбільшим злиттям галактик з відомих людству.