SpaceX значно збільшить кількість запусків ракет в 2018 році

У наступному році компанія ЅрасеХ має намір на 50% збільшити кількість ракетних запусків. Про це заявила президент компанії Гвін Шотвелл в інтерв'ю виданню Spacenews. "У наступному році ми будемо літати більше, ніж у цьому, стукаю по дереву, і, думаю, вийдемо на рівень в 30-40 запусків на рік", - сказала Шотвелл.

Читайте такожSpaceX запустив ракету Falcon 9 з 10 супутниками з космодрому в КаліфорніїВ цьому році компанія запустила 16 ракет. Ще планується здійснити від трьох до чотирьох запусків. За словами Гвін Шотвелл, їхня кількість залежить від попиту на ринку телекомунікацій.

Крім того, глава ЅрасеХ висловила надію на те, що нову модифікацію ракети Falcon 9 вдасться запустити на початку 2018 року. Гвін Шотвелл розповіла, що нова ракета буде розвивати на 8% більшу тягу, ніж попередня модифікація.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада стало відомо, що під час випробувань на полігоні в Техасі вибухнув двигун нового покоління для ракети Falcon 9. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Це не перший подібний інцидент у SpaceX. У 2015 році один з двигунів вибухнув безпосередньо при зльоті ракети, а в 2016 році - під час заправки Falcon 9.